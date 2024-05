Elvis Amoroso pide sanciones para Elvis Amoroso

El político chavista, portador de un tatuaje de Chávez en la espalda baja y presidente del CNE, Elvis Amoroso, pidió el día de hoy al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones contra el funcionario Elvis Amoroso por su participación en las violaciones de los DDHH en Venezuela.

Tras arribar en una camioneta del año fabricada por el mismísimo país donde vive el presidente de Estados Unidos, un Amoroso visiblemente enojado expresó sus molestias frente a las cámaras de VTV: “Estoy arrecho, camaradas, pero no porque me hayan quitado las sanciones sino por la actitud con la que lo hicieron, así de mala gana y sin un bono de compensación por todo el tiempo que me dejaron sin el dinero de los impuestos de todos los venezolanos que yo de vez en cuando uso en Andorra. Así que exijo a las autoridades imponer sanciones nuevamente contra Elvis Amoroso, así como también pido cárcel para todos los que piden sanciones como ese tal Elvis Amoroso, porque eso afecta al pueblo, concretamente a tres primos míos a los que les presto mi cuenta en Suiza. Ya basta de hacerme quedar como un antichavista, pasé pena en una reunión del PSUV por ser el único que pagó el whisky por Bizum, todos se burlaron de mí mientras pagaban directamente con insumos de algún hospital, en camionetas Toyota o por Binance”, concluyó Elvis Amoroso antes de transferir todo su dinero desde BofA hasta una cuenta en Turquía.