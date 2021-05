Perrero sin sencillo redondea cuenta de 2 pepitos a $100

La escasa circulación de dólares de baja denominación, sumado a la desaparición de los bolívares, ha creado grandes dificultades para muchos locales comerciales a la hora de darle vuelto a sus clientes. Sin embargo, Eustaquio Gómez, dueño de un puestico de perros calientes en el este de Caracas, ha logrado superar las adversidades. Para no tener que complicarse dando vuelto, Gómez simplemente redondea la cuenta a $100.

Gómez, dueño y cajero de “AlphaYOmegaPerros” en Las Mercedes, nos contó más sobre su plan de finanzas que le facilita las transacciones cotidianas: “Mira, chamo, en esta industria de la alimentación te tienes que mover rápido y resolver, porque si no te comen vivo. Si no le ofreces una solución rápida a tus clientes, se olvidan de tí y chao pescao. Por eso yo decidí actuar rápido. Yo no tengo Zelle ni Paypal ni nada de esas gringadas, conmigo puro cash o pago móvil porque tampoco tengo punto de venta, me lo robaron. Pero sucede que entonces la cuenta de dos perros o dos pepitos full plomo sale como en 4 o 5 dólares y me pagan con un billete de 20, ¡como si yo fuese cajero gringo! Me puse las pilas e hice lo que pude; redondeé esa cuenta a 100 para no tener que estar peleando después con el vuelto. Total, todo el mundo aquí tiene ese billetote”, comentó Gómez, quien aseguró tener su conciencia en paz a pesar de sus altos precios.