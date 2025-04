Ministros se suman al plan de ahorro energético comprando yates eléctricos

Todos los venezolanos se han visto obligados a hacer fuertes sacrificios ante la crisis energética, como los empleados públicos tomando vacaciones o la población de Barinas pasando 12 horas sin luz. Sin embargo, el esfuerzo más grande vino por parte de los ministros, quienes acordaron sumarse al plan de ahorro energético comprando yates 100% eléctricos.

Así lo confirmó el ministro del Poder Popular para las Embarcaciones Marítimas y Viajes a los Roques, José Ramón Velázquez, quien realmente sólo está a cargo de planear las vacaciones ministeriales: “Tenemos que ser solidarios con la crisis de electricidad que está atravesando el país, por eso en conjunto con todos los ministros, viceministros y miniministros, acordamos que de ahora en adelante todos los vehículos gubernamentales, incluyendo 4Runners, motos, helicópteros, jets privados yates, motos de agua y megazords serán totalmente eléctricos, porque de esa manera apoyamos al ambiente, ¿no? Porque no estaríamos usando gasolina ni gasoil, los cuales creo que se producen como que usando electricidad, ¿verdad? ¿algo así era la cosa? O sea, me explico, porque los hidrocarburos contaminan más el ambiente y ahorita tenemos que ser ecológicos, entonces lo eléctrico funciona mejor, ¿sí me explico? Aunque es una crisis energética, pero o sea, también les vamos a poner así como que unos paneles solares, creo, ¿sí? No sé, me enredé”, confesó Velázquez ante las cámaras apagadas de VTV, las cuales se fundieron durante el último bajón eléctrico.