Testigo de Jehová se esconde de promotor del Bitcoin

Abraham González es un activo y orgulloso miembro de los Testigos de Jehová —quien a pesar de no usar rosarios, siempre guarda uno para emergencias—. Esta tarde, sin embargo, dejó caer algunos de sus valores y preceptos más tradicionales cuando corrió a esconderse de un señor que vende y promociona criptomonedas casa por casa.

Esperamos que retomara el aliento, luego del carrerón que pegó para esconderse, sobre qué tuvo que sentir González para no abrirle la puerta al promotor de Bitcoin: “Mira yo estoy consciente de lo fastidioso que puede ser estar tocando puertas, tratando de hablarle a la gente y hacer llegar un mensaje muy importante —en mi caso el de dar testimonio de La Verdad, te cuento luego de esta entrevista—. Pero, ¡caramba! Este joven que dizque vende dizque criptomonedas —las cuales no creo que sean del gusto de nuestro Señor— tiene días rondando por las afueras de mi edificio, del estacionamiento, de la iglesia, ¡no me deja tranquilo! Se la pasa gritando que tiene Bitcoins, Ethereums, Ethereas, puras cosas que no sé qué significan. Ya me quité la careta y paso corriendo por al lado de él, llego directo a esconderme en un baño, dejo que toque el timbre, las puertas, las ventanas, el carro, el loro que gracias a nuestro Señor no me ha sapeado. No sé qué más hacer. Menos mal yo no soy así de intenso”, concluyó González, ignorando por completo que sí es así de intenso.