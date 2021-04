Perfumes Factory anuncia que dejará de hacer experimentos en taxistas

En una sentimental rueda de prensa, la franquicia internacional Perfumes Factory anunció esta tarde que dejarán de experimentar con sus esencias en taxistas de Venezuela, tomando así el próximo paso para ser una compañía 95% vegana.

Petunia Ortiz, portavoz de Perfumes Factory —que nunca ha usado un producto de la marca— hizo el anuncio que posiciona a su empresa a la cabeza de otros negocios que han adoptado medidas más humanas luego de la viralización de videos como “Save Ralph” y “Seaspiracy”: “Dadas ciertas campañas publicitarias que están rondando por redes sociales en este momento, no tomamos un momento para reflexionar sobre nuestras acciones. ¿Es realmente ético usar taxistas y contadores para testear nuestros nuevos productos? Luego de plantearnos la pregunta, supimos que la respuesta era negativa. No era un secreto para nadie que lo hacíamos, claro; el público era bien consciente de esto. ¿No se han dado cuenta que todos los carros de taxi, bancos, oficinas y otros lugares donde no hay mucha actividad física, como un Saime, huelen siempre igual? ¡Eso no es coincidencia, eran nuestros sujetos de ensayos! Sin embargo, hemos decidido detener nuestros experimentos en taxistas y darles un trato decente y humano. Es nuestro aporte por un mundo menos cruel”, concluyó Ortiz, quien se negó a responder si los mecánicos serían entonces los nuevos conejillos de Indias.