HERMOSO: Pareja pasa noche del 14 de febrero barriendo pétalos regados por el apartamento

El joven Eduardo Quintero, un romántico empedernido de 28 años, le dio el mejor regalo que se le pudo ocurrir a su novia en este San Valentín: Barrer. Tras una romántica cena que pasará tres años pagando en la tarjeta de crédito, Quintero sorprendió a su “cuchurrumi” con una cama llena de pétalos que, luego de 15 intensos segundos de pasión, terminaron por todo el piso del apartamento, los cuáles tuvieron que barrer juntos.

“Primera vez que tiene un detalle medio bonito, y para nada porque terminé con el piso sucio y las sábanas llenas de choconut. No puedo esperar el día en que se enchufe, se deje de estas cursilerías inútiles y me compre una camioneta. Yo ya le advertí que empiece a hacer plata rápido porque otro aniversario encerrados en ese Corsa no me lo aguanto. Buenos sentimientos y todo lo que quieras, pero de amor no se come, y yo no le pienso hacer el desayuno a ese manganzón que es primera vez que agarra una escoba en la casa”, concluyó la novia de Quintero, mientras buscaba un Satisfyer por MercadoLibre.