Devoto promete caminar descalzo la Divina Pastora el próximo año para montarle un sonido al Corsa

Este viernes 14 de enero se celebra el día de la Divina Pastora, patrona del estado Lara. Aunque este año no se celebró la tradicional procesión, por la pandemia del Covid-19, los devotos de la Pastora no dejan de pedirle con fe a su Virgen; este fue el caso de José Gutiérrez, un joven devoto que prometió caminar descalzo el año que viene desde Acarigua hasta Barquisimeto para que la Divina Pastora le cumpliera el milagrito de poder montarle un sonido a su Corsa.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con Gutiérrez sobre esta fervorosa petición a la patrona de los larenses: “Antes del Covid no me pelaba una procesión. Y es que la Divina Pastora me ha concedido cosas muy buenas, yo estoy muy agradecido con ella. Una vez le pedí el milagrito de que la mujer mía —que en ese momento no era mujer mía— se empatara conmigo, ahora tenemos 2 hermosos hijos y más deudas que ganas de vivir; también le pedí la visa, pero yo sé que ese tipo de trámite está difícil hasta para ella. Este año le pedí algo sencillo: montarle un sonido al Corsita, que lo tengo descuidado. Si me ayuda con eso le prometo, mi Virgencita, caminar descalzo desde aquí hasta Barquisimeto el año que viene. Yo sé que mi patrona me va a echar una ayudita con eso, porque ¿a quién no le gustaría escuchar ‘Bichota’ a todo volumen?” finalizó Gutiérrez, mientras nuestro pasante le preguntaba si creía que la Divina Pastora podría interceder para que le firmaran su carta de pasantía.