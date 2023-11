Alcabala aprueba crédito a joven para que pague el matraqueo a cómodas cuotas

A pesar de estar en una economía más hundida que el distribuidor Altamira cuando llueve, cada vez son más las oportunidades de endeudarse y vivir estresado en Venezuela. Prueba de ello es la iniciativa del comandante Suárez de la PNB, quien está otorgando en todas las alcabalas bajo su mando un crédito a los jóvenes para que paguen el matraqueo o colaboración obligatoria a cómodas cuotas sin intereses.

Mientras obtenía aprobación inmediata de la SUDEBAN, el comisario hablaba de los nuevos préstamos con la prensa: “En Policía Nacional Bolivariana somos más que un banco, somos una familia, y por eso queremos ayudar a todos esos jóvenes con cara de gafo a que nos ayuden. Por ello hemos desarrollado un plan de pago en el que con solo la inicial de ‘lo que tenga encima’ el beneficiario, nos puede pagar el resto en hasta 12 cuotas a través de nuestra app oficial Fresquea, y a cambio nosotros no lo llevaremos a una charla de 3 meses en un calabozo donde aprenderá a aguantar coñazo parejo. Nuestra idea con este emprendimiento es que a pesar de la matraca de siempre, los ciudadanos puedan llegar a fin de mes y simultáneamente nosotros aumentar nuestras ganancias, porque al final negocios son negocios y la PNB no es una institución pública como para estar regalando plata”, aseguró el funcionario antes de validar el pago por Zelle de un sobrino de él que no tenía RCV.