Polémico: Kanye West asegura que la arepa es colombiana

Durante el último año, el mundo entero ha sido testigo del deterioro de la salud mental del cantante favorito de Nicolasito Maduro, el rapero y empresario estadounidense, Kanye West. Todos hemos visto con estupor las polémicas opiniones del artista, que le han ocasionado el cierre de su cuenta de Twitter e Instagram, y que también podrían costarle su cuenta del banco; pero la gota que derramó el vaso para su fanaticada venezolana, si es que aún existe, fue cuando aseguró que la arepa es colombiana.

“Mira, yo puedo entender que Ye sea un antisemita, racista, misógino, homofóbico, transfóbico, claustrofóbico y todo lo que tú digas, pero él es un genio y yo podía sobrevivir sabiendo que él era así… pero cuando me enteré lo de la arepa, ahí fue cuando se me cayó el ídolo”, declaró Alberto Reyes, uno de los 2 fans que le quedan por estos lares a West, mientras le mandaba un DM al artista insultándolo: “¿Ahora cómo escucho su música? Antes yo podía separar el arte del artista, pero esta vez se fue muy lejos. Me gustaría que viera todos esos programas de Master Chef para que vea la técnica tan increíble que tenemos los venezolanos para hacer arepas, es que es nuestra, de nadie más”, finalizó Reyes quien en realidad ni come arepa pero está profundamente ofendido.

Por otro lado, aún no hay información sobre el artista, Kanye West, porque le limitaron todos los medios de comunicación. La última información que se maneja por medios extraoficiales es que vendrá a Venezuela a pedir una línea Movilnet porque es el único medio que todavía puede darle una voz. O no.