¿CANCELADO? Este artista aseguró que en Caracas hay gente haciendo el amor

Este lunes, el artista Omar Sexto Sabor, conocido por sus reggaetones, por hacer videos de humor y por su propio emprendimiento de camisas 100% algodón, fue cancelado en las redes sociales al asegurar que en su estadía en Caracas pudo darse cuenta que la gente todavía hace el amor rico rico.

“Bueno, ¿pero ahora es un delito hacer el amor? Yo solo estoy documentando lo que veo. Además, como diría el filósofo número uno en el amor, Romeo Santos, ‘que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer’. ¡Qué sabroso ver a mi gente en Venezuela haciendo el amor así, con todo!” fue parte del comunicado —en fondo negro, por supuesto— que subió Omar Sexto Sabor en su Instagram, donde luego de un par de swipes pudimos leer lo siguiente: “Esta es la quinta cancelación que recibo en el año. Yo no entiendo por qué piden tanto de mí, yo solo hago canciones de ‘mételo’, ‘sácalo’, y la gente me ve como si fuese el papa Francisco. Déjenme en paz, y si los ofendí, DISCÚLPENME, pero soy un humano y es de humanos errar, namasté y sigan haciendo el amor rico, especialmente los que se ponen a cancelar gente en las redes, que pareciera que más falta les hace”, finalizó Sabor, mientras veía como le bajaban los seguidores —que seguro recuperará en una semana—.