El Centro Nacional Electoral (CNE) anunció esta semana que enfocarán todos sus esfuerzos en garantizar unas elecciones presidenciales justas y transparentes entre los candidatos Nicolás Maduro Moros y Nicolas Maduro Moros este próximo 2024. El rector principal del organismo, quien ejerce como suplente desde la renuncia de los anteriores directivos hace unas semanas, aseguró que esta medida fue tomada para garantizar la voluntad del pueblo bolivariano, busetero y salsero de Venezuela.

En una transmisión de VTV sintonizada por 2 personas que querían ver si ya el canal había pirateado la nueva película de Barbie, el rector explicó: “Votantes, votantas y botánicos de Venezuela, hemos tomado esta patriótica medida para poder garantizar la total y completa seguridad de los sentimientos del candidato Nicolas Maduro, porque se pone muy triste cuando pierde, ¿verdac? Dígame cuando le lanzan un +4 jugando Uno, ahí si no hay pasta con choconut que le quite esa tristeza, ¿ah? Pero en fin, de esta manera también podremos asegurarnos que ningún candidato golpista, fascista y tusista intente interferir con la voluntad del pueblo bolivariano, que intente confundirlo dándole más de una opción de voto, confundiendolos con sus propuestas apátridas de intentar mejorar el país”, concluyó el rector, mientras se ajustaba el bigote falso sobre su bigote real para no revelar su identidad.