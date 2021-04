Niño revela que tiene padrinos mágicos para que le dejen de decir enchufado

El joven Timoteo Guzmán reveló esta tarde a los bullies de su colegio que lo tildaban de enchufado que realmente tiene una mansión y más de 100 camionetas 4Runner porque tiene 2 padrinos mágicos, no porque sus padres tengan negocios turbios con el gobierno.

Mientras regresaba de hacer un trámite en el Saime, nuestro pasante logró conversar rápidamente con Timoteo, a quien le quedaban apenas segundos con sus padrinos mágicos: “Estaba muy cansado de los otros niños que van a la escuela conmigo. A cada rato me llamaban enchufado, guisero, ladrón de diamante —aunque ese no me molestaba tanto, porque suena fino, pero igual—. Nadie quería jugar conmigo porque pensaban que si hacían o decían algo malo mi tío los iba a meter presos. No sé de dónde sacaron que Diosdado era mi tío. Ya no lo soportaba más, así que les dije la verdad. No soy ningún enchufado. En mi familia nadie es enchufado. Viajé a Los Roques, Canaima y Dubai simplemente porque quería y entonces se lo pedí a mis padrinos mágicos. Mis camionetas no son cualquier 4Runner de enchufado, son Cosmo y Wanda y siempre me acompañan y cambian de forma; a veces son yates, aviones privados o locales de café a sobreprecio. Sé lo que va a pasar después, y acepto las consecuencias, pero ya no quería que me siguieran diciendo cosas feas” comentó muy triste Timoteo, quien al revelar la existencia de sus padrinos mágicos, perdió para siempre a las figuras mágicas y a lo que vivió con ellos y se ganó una nueva ronda de bullying por parte de sus compañeros.