Señora que ya no sabe qué más limpiar comienza a limpiar la atmósfera

En la cuarentena muchos se dieron cuenta que sus hobbies no son tan divertidos, sus galletas no son tan lindas para Instagram y sus bailes de TikTok son el único ejercicio que han hecho en semanas. Sin embargo, la señora Marisela (48) hoy decidió limpiar la atmósfera, dejándola totalmente pulcra, después de haber limpiado su casa,el anexo y la del gato un mínimo de tres veces. Científicos creen que el trabajo de la venezolana podría resolver el problema del gas invernadero y el cambio climático.

Marisela, quien admite que no encuentra mejor terapia que limpiar, se dio cuenta que con la extensión de 30 días más de cuarentena tendrá más tiempo libre del que se siente cómoda, pero tomó el reto como una inspiración. “Mijo, esto va pa’ largo. Ya en mi casa no queda ni una esquina con sucio, hormiga, ni ceniza. Todo rechina de lo limpio que está. Yo te voy a decir algo, a mí no me encanta limpiar pero me tengo que desestresar de alguna manera u otra y esta es la más efectiva. Hasta le he ofrecido limpiar los apartamentos a todo el edificio sin algún costo. Estoy muy ansiosa. Entonces me puse a pensar sobre las cosas más sucias del historial de internet de mi hijo y ¡lo vi! La mismísima atmósfera. Eso que está tan cochino, lleno de aerosoles y dióxido de carbono y esas cosas tan feas. Agarré mi tobo con todos mis productos que no me fallan y ahí me puse, con mis guantes, por supuesto. Hoy estoy haciendo la primera barrida, después mañana le doy un buen coletazo, después lo pulo varias veces y lo desinfecto para que quede limpiecito. Es un buen proyecto a largo plazo. Menos mal que está lo suficientemente asqueroso para estar pegada ahí un buen rato”, dijo Marisela, antes de recibir una llamada por teléfono de Greta Thunberg.