Chamo que nunca ha usado tacones ni ha estado embarazado asegura que pudo haber hecho mejor twerk que Rihanna

Alberto Súarez (23) televidente del SuperBowl y fanático del fútbol americano solo cuando se juega la final del torneo, criticó este lunes el espectáculo de medio tiempo ofrecido por Rihanna, alegando que el podía “batirse hasta abajo” y “darle cintura” mucho mejor que la interprete de Bitch Better Have My Money, sin siquiera haber estado embarazo ni haber usado tacones jamás en su existencia.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a la dirección de Suárez para recoger sus declaraciones y a su vez cortarle los cables de CANTV y así no pudiera tuitear más: “Aburridísimo ese performance de Rihanna, estuvo mejor el partido y todo, aunque tampoco entendí quién ganó o qué sé yo. Esa mujer ni siquiera bailó, o sea, yo pude haberlo hecho mejor, denme un instrumental y yo le doy hasta abajo como si fuera una tía borracha en unos quince años. Es más yo sé que ella está embarazada pero no joda, no puso ni una pizca de esfuerzo. Beyoncé también lo estuvo y ella casi se lanza de una silla, eso sí es un show. Sin duda yo me muevo mejor, si quieres te lo demuestro, ponme Anuel para que veas”, finalizó Suárez quien también se hubiese quejado de la artista si bailaba porque “va a tener un bebé”.