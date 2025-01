Maduro propone invadir Puerto Rico para convertirlo en Puerto Pelabola

El principal responsable de que el tanque de agua de Miraflores esté lleno de refresco de uva, Nicolás Maduro, propuso expandir su imperio de escoltas, bodegones, prepagos y escoltas de bodegones de prepagos, invadiendo Puerto Rico para transformarlo en «Puerto Pelabola», una tarea fácil gracias a sus habilidades para la corrupción, su inexistente diploma de bachiller y sus conocimientos para expandír la economía de su bolsillo.



Mientras se dirigía a una masa de aproximadamente ministros, militares y militares que son ministros, Maduro hizo público su plan expansionista: «Los revolucionarios lo sabemos, como lo querría Fabricio Ojeda, Puerto Rico será venezolana o no será. Esta es la batalla de todos los camaradas y camarados, con ayuda de Ortega, los Power Rangers y tres batallones de milicianos armados con piedras y chinas lograremos anexionar Puerto Rico. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Margarita; lo primero va a ser el control de precios, para que los oligarcas que no sean chavistas no se sigan enriqueciendo. Luego pondré a Bad Bunny a cuidar la cola del pollo y, después, repartiré el bono ‘Boricuas de la Patria’ de cinco dólares semanales, para que apoyen a la revolución si quieren comer. Básicamente, el sueño de Bolívar, Pocoyó y Chávez», concluyó Maduro mientras bailaba salsa sobre la espalda de un preso político.