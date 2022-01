Joven que regresó a Venezuela todavía no entiende por qué pastelería también vende aceite 20w50

Este jueves, el joven maracucho Néstor Montiel, quien se encuentra visitando a sus padres en Venezuela, manifestó no entender por qué la pastelería “Dulces, Panadería, Ferretería, Antojitos y Algo Más…” —la cual recordaba como la mejor en venta de dulces de su urbanización— ahora también vende aceite 20w50.

“¡Muchacho, yo recuerdo esta panadería de toda la vida! ¡Venden unos profiteroles que te chupai los dedos! Me sorprendí al entrar y ver que ahora además de los dulces y los cigarros también venden el aceite que necesita el carro de mami. ¡Qué vergatario es ser maracucho!” declaró Montiel mientras se comía su tercer profiterol: “Vos sabei que Venezuela es una cosa loca, pero en mi vida yo imaginé que iba a encontrar aceite de carro en una dulcería. A pesar de que pueda verse como peligroso o no apto, yo agradezco este emprendimiento porque ya no tengo que visitar 3 locales para conseguir lo que necesito, seguro si voy a EPA hasta salgo con novia”, finalizó Montiel mientras preguntaba en la tienda si de casualidad vendían Atamel.