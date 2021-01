Cuenta bancaria en dólares en realidad es alcancía de Maduro

Luego de anunciar en su Memoria y Cuenta —sacada directamente de una libreta Caribe— que permitirá la apertura de cuentas en dólares que pagarán en bolívares, Maduro dio a conocer que cada una de estas cuentas en divisas serán en realidad su alcancía personal, ya que las bóvedas del Banco Central están muy limpias y está urgido de liquidez.

El mandatario, cuyas cuentas de PayPal también están en déficit, confesó sin ningún tipo de pena la realidad detrás de su último experimento económico en una rueda de prensa llevada a cabo en Fuerte Tiuna: “Compatriotas, sabemos que estamos en una gran batalla de guerra económica contra el gran titán del capitalismo, pero como buen pueblo venezolano, encontramos una manera de sobrevivir. En este caso, pueden abrir cuentas en dólares, pero tengan en cuenta que esa cuenta a donde van a hacer las transferencias en dólares, que por cierto les vamos a cobrar 55 por ciento de intereses, va a mi cuenta directamente. Que es este cochinito que ven aquí, aquí al lado mío. No, no soy yo, como asegura Arreaza. No. ¡Quisiera yo estar así de flaco! Este cochinito se parece al pernil de Navidad, ¿verdad? Al que le haya llegado lo sabrá. Pero no, no, no, este no se come. Si alguien le va a meter mano a este cochinito, soy yo. Una especie de alcancía del pueblo, ah. Qué lindo ese concepto, ah. Qué hermoso es compartir, ¿verdad? Conmigo solamente, eso sí. No yo con ustedes. Están aportando directamente a la felicidad de su presidente, ¿qué más se le puede pedir al universo?”, concluyó Maduro, quien está triste por no haber recibido 100.000.000 de dólares en la primera hora después de su anuncio.