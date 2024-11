Ministerio Público baja la mayoría de edad a 6 semanas para que no digan que hay menores detenidos

Al menos 70 menores de edad continúan secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, el Fiscal General Tarek William Saab, ha decidido reducir la mayoría de edad a 6 semanas de nacido con el fin de que todos olviden que hay niños acusados de terrorismo por mostrar actas electorales.

Mientras hacía curl de bicep con un cuñete de arequipe que dejó Maduro en su oficina, Tarek se dirigía a la población: “¿Niños presos?, aquí no hay ningún niño preso, en Venezuela solo encarcelamos injustamente a los adultos. Es más, la mayoría de edad a partir de hoy es desde las 6 semanas de nacido, así que yo solo veo adultos de 13, 14 y 15 años en las cárceles venezolanas que serán juzgados por terrorismo, ya que no hay nada más terrorista que querer tener agua, luz y educación. ¡Epa!, ¿eso que voy ahí es un señor de 7 semanas que me miró feo?, ya mismo le emito una orden de captura por andar en un cochecito terrorista sin placa, y que pase ese tetero pa’ acá, que ahí hay por lo menos 20 gramos de proteína y no podemos dejar que caiga en manitos terroristas“ concluyó el Fiscal General de Maduro antes de organizar una choripanada con miembros de Hezbollah.