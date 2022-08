Expresar amor se puede hacer en cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier sitio, menos en una orgía. Esto seguramente le servirá de lección a Juan Carlos Ceballos, el participante #8 de una orgía, quién al entrar a participar de esa actividad fetichista, se volteó para decirle “te amo” a un compañero arruinando por completo el momento.

“Bueno, qué quieres que te diga pues, me dejé llevar por la emoción del momento, o sea, eso fue lo que sentí, a esa chamo que estaba con mi amiga yo no lo conozco, pero la verdad es que en ese instante estábamos compartiendo 8 parejas sexuales yo sentí de todo por él. Sí, todo el mundo dirá que ese mundo es carnal, que ese mundo es pecaminoso, que ese mundo abundan las enfermedades como abundan en los baños de una gasolinera, pero también abundan los sentimientos, el amor, la ternura, el olor corporal combinado con lubrix y la pasión. Al final todo el mundo me miró feo y dejó de hacer lo que estaban haciendo, pero yo la verdad me siento tranquilo conmigo mismo porque fui sincero con mis sentimientos, quisieran ellos sentir esto que siento”, aseguró Ceballos mientras lloraba mientras todo el mundo se ponía la ropa.