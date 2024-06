Rector del CNE denuncia que Elvis Amoroso va al baño con la puerta abierta

Juan Carlos Delpino, rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró este miércoles que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha violado en múltiples ocasiones sus derechos como rector al tomar decisiones sin convocar sesión, al calentar pescado en el microondas y al ir al baño de la oficina con la puerta abierta.

En una entrevista, Delpino afirmó que Amoroso tomó unilateralmente la decisión de revocar la observación electoral de la Unión Europea para los comicios de julio y además aprobó una normativa donde los empleados del CNE solo pueden saludar con pellizco de tetillas a los rectores opositores del ente electoral. “Amoroso lleva meses sin guardar las formas, este señor nos obliga a mi y a los demás rectores a tener reuniones con él desde el baño mientras tiene la puerta abierta. Lo único que se escucha son los sonidos de los TikToks que ve y bueno… ustedes saben lo otro que se oye. En el tiempo que tengo siendo rector, no he podido disentir en contra de ninguna de las decisiones del CNE, por ejemplo, no pude votar en contra de que Maduro ya ganó la elección sin hacer las elecciones, no pude votar para que los viernes de oficina sean de garotas y Möet Chandon en la oficina del rector y mucho menos he podido votar a favor de que se hagan unas elecciones justas en este país”, aseguró Delpino, segundos antes de explicar cómo Amoroso a veces pasa horas transmitiendo pornografía en las computadoras del CNE.