Marvel revela que la cirrosis y las prostitutas mataron al tío Ben en el multiverso del Spiderman Venezolano

En una entrevista exclusiva con El Chigüire Bipolar, Kevin Feige, presidente del gigante de los cómics, Marvel Studios, anunció la nueva entrega de la película animada de la franquicia: Spider-Man: Across the Spider-Verse. Será el primer título de las películas del Trepamuros que incluirá un Hombre Araña de nacionalidad venezolana. Según Feige, el relato del tío Ben será distinto en este multiverso, su muerte no habrá sido por culpa de ningún criminal, sino por la combinación de una cirrosis hepática, siete pastillas de viagra y una gonorrea sin tratar que contrajo en un motel de mala muerte.

“Queríamos darle un giro más realista y dramático a la historia del tío Ben, que fuera acorde con la situación del país. El tío Ben, llamado ‘el tío Benito’, es un hombre trabajador pero que tiene sus debilidades por las mujeres de la mala vida, los vicios y jugar caballos. En este multiverso, el tío Benito es caracterizado como un viejo verde que después de cobrar su pensión en petros, decidió darse un gustico en el motel más cercano y ahí encontró la muerte luego de un shock hepático causado por incontables botellas de aguardiente y una gonorrea aguda, quienes se erigen como los villanos más fuertes de esta historia”, contó Feige.

Feige también explicó cómo afectó la muerte del tío Benito a ”Peterson Pérez”, el protagonista de esta historia, su amigo y vecino no deseable, El Spiderman Venezolano: ”Peterson quedó muy afectado tras la pérdida de su tío Ben, que era como un padre ausente para él. Pero también aprendió una lección muy importante: ‘Un gran poder conlleva una gran responsabilidad… y también hay que ponerse condón, más si es en un motel’. Es por eso que este Spidey venezolano se dedica a luchar cuerpo a cuerpo contra los peores villanos de la sociedad venezolana: las bebidas espirituosas de dudosa procedencia, la corrupción venezolana y el adulterio”.