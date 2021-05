Baja producción de Sidor permite recoger el derrame con un coleto

El pasado domingo trabajadores de Sidor denunciaron un derrame de acero líquido en las instalaciones de la siderúrgica estatal, ubicada en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Sin embargo, la producción general de esta empresa ha sido tan baja que el derrame fue rápidamente limpiado por el equipo de Mantenimiento con una mopa, un balde de agua fría y un chorrito de jabón Las Llaves.

Hablamos con José Guerra, jefe de Mantenimiento en Sidor, que nos habló sobre cómo la rápida acción efectuada por su equipo impidió que el derrame, equivalente a unos 2 litros y medio de acero líquido, pasara a mayores: “Gracias a Dios no fue algo grave. Cuando me llamaron porque había un derrame de acero yo me imaginé una catástrofe industrial sin precedentes, una tragedia terrible, pero luego me acordé que la planta no ha funcionado ni al 3 por ciento de su capacidad instalada y entonces me supuse que no sería un desastre tan grande. Y mira que tuve razón, fui con toda la disposición del mundo, listo para enfrentarme a lo que fuese. Cuando vi apenas el charquito me relajé. Saqué el coleto bueno, le eché el culito que quedaba del pote de detergente y un balde de agua con hielo para que el acero se enfriara rápido. Mijito, eso estaba listo en menos de 5 minutos. ¡Hasta secado! Unos cuantos coletazos y se acabó. Eso es lo bueno de trabajar aquí, la producción está tan baja que cualquier ‘desastre’ se resuelve rapidito”, comentó Guerra, quien luego estuvo 3 horas compartiendo con nuestro pasante subpagado secretos y trucos sobre la pasada de coleto.