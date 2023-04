Una fuente cercana a las fuerzas de seguridad del estado (el único perrero que les fía), aseguró que Álvaro Pulido, un colombiano socio de Alex Saab, habría sido detenido por orden directa de Cilia Flores que le dijo a Nicolás Maduro que le dijera a Tareck William Saab que ordenara a un fiscal que lo capturaran por pretender robar como si fuera Alex Saab cuando claramente no es ni cercano a ese empresario honesto que traía la Clap al país.

Esta detención se produce en el marco de las recientes investigaciones anticorrupción que hasta ahora suman más de 67 órdenes de aprehensión emitidas, 55 personas detenidas, 38 chismes de orgías y más de 300 mocasines Gucci anaranjados incautados. El responsable de que Pocoyó venda más de 13mm de dólares anuales en merchandising, Nicolás Maduro, extendió detalles sobre la detención de Pulido: “Ya me tienen arrecho ya, ahora sí de pana, estoy tan molesto que anoche le dije a Cilita, ‘estoy bravo, Cilita’, así de arrecho estoy. ¿Qué se cree ese tal Álvaro, ah?, a mi Alex Saab no me lo imita nadie, él es el único embajador, enviado especial y modelo de murales de la revolución bonita que tiene poderes plenipotenciarios para robar. Y es que yo podré tener cara de pendejo, vestirme como pendejo, hablar como pendejo pero pendejo no soy, ¡La memoria de mi BFF se respeta!” aseguró el único doble de Maelo Ruiz con más plata que Maelo Ruiz.