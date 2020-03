Maduro suspende manifestaciones en su contra por coronavirus

El inventor de la idea que en Miraflores se salude introduciendo el dedo meñique en la oreja, Nicolás Maduro, anunció hoy la suspensión de toda protesta pública en su contra como medida para prevenir la propagación del coronavirus. También agregó a las medidas la prohibición de carros que salgan de cualquier municipio opositor en Venezuela.

Maduro, quién reconoció que desde hoy se lavará las manos antes de ir al baño por 20 segundos, declaró: “El fulano coronavirus ese no ha llegado a Venezuela, se los juro. Por culpa de las sanciones no ha entrado. Pero igual hay que estar ALERTA desde ya. Por eso estamos tomando toda la prevención necesaria y les digo que queda prohibida cualquier marcha, protesta, trancazo o yogazo en mi contra. Así lograremos que no haya ningún foco infeccioso en el país. Es más, si usted es opositor, no salga a la calle, ni al mercado, no hable con nadie y quédese en su casa. Algo así como estar preso, pero por su salud y sin necesidad de usar al SEBIN. Ustedes saben que los vendepatrias son medio cochinos y como son muy musiú se la pasan viajando a Italia o a Corea del Este. Otra cosa, ¿saben también cómo nos afectan las sanciones? No nos dejan importar los kits de diagnóstico. El otro día Padrino lópez me dijo que importó 20 camionetas Toyotas, pero cuando pidió agregar los kits al envío, el mismísimo Trump le dijo que NO. Al final las camionetas llegaron sin ningún kit de detección para el pueblo. Pero pido calma. Nosotros en la Revolución estamos preparados para combatir cualquier pandemia con nuestros asesores de la Universidad de Orula para avanzar en materia científica. Por último les recuerdo nuevamente que eviten cualquier contacto con los traidores. No saluden de beso, abrazo o lenguazo”, finalizó Maduro para aislarse en Fuerte Tiuna junto a un abastecimiento de 300 litros de Riko-malt.