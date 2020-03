Chyno anuncia su regreso a Los Beatles

El ex miembro del dúo Chino y Nacho, ex miembro de Calle Ciega y ex cantante favorito de Venezuela, Chyno Miranda, anunció hoy vía Instagram Live que estará de regreso en la banda que lo vio nacer: Los Beatles. Después de casi 50 años de hiato musical en un intento de ganarse el corazón de los venezolanos, el músico prefirió regresar a su Inglaterra natal para entrar de nuevo al estudio junto a los miembros del quinteto de Liverpool.

“La gente más joven no lo sabe, pero sí sus padres, yo toqué en Los Beatles durante muchísimo tiempo. Colaboré en la escritura y cantos del coro de ‘Hello Goodbye’ u ‘Holis y Chaíto’ como le decíamos nosotros. ¿Quién crees que le llegaba a esas notas? Pues este que está aquí, papá. Entiendo que a veces no se me nota el acento, pero yo soy más inglés que la salsa HP. Y las colaboraciones no eran unilaterales, recuerdo hace años cuando Paul me ayudó a escribir Mi Niña Bonita, aunque Nacho lo niegue. Pero ¿ya qué importa? ¡El anuncio es oficial! Estamos románticos y le meteremos brutal, pero con cariño y con consentimiento. Mañana a medianoche podrán escuchar nuestro nuevo single ‘I Am The Lucca (Remastered 2020 Remix)’. Estoy contento de volver a alegrarle los días a mis fans y espero poder ir con toda la banda a Caracas, Maracaibo, San Juan de los Morros, Cúpira y todos los lugares donde nos quieran ver” anunció el cantante quien fue interrumpido por Ringo Starr que le tenía una Regional Light.