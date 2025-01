Miles de venezolanos salieron a las calles

Este jueves miles de venezolanos en todo el país (y Guatire) acataron el llamado de la líder opositora María Corina Machado y salieron a las calles sin miedo a la represión, las detenciones arbitrarias, o peor aún, un concierto de La Melodía Perfecta.

En Caracas, la concentración terminó en Chacao, donde los venezolanos lograron reencontrarse con Machado, quien reapareció tras 133 días en la clandestinidad. Allí, desde el techo de una camioneta, sin chaleco antibalas, casco o protector solar, la líder opositora le lanzó un beso a un francotirador que observaba desde un techo cercano y aseguró que la concentración era una demostración de que se superó el miedo, y que lo que haga el régimen el 10 de enero será su sentencia final.

Funcionarios secuestraron a María Corina Machado.



Luego de dirigirse a la multitud entusiasmada, el convoy que trasladaba a Machado hacia su resguardo fue atacado por agentes del régimen, quienes dispararon contra ellos, tiraron a Machado al suelo y, usando la fuerza, la secuestraron.

Así lo confirmó el Comando ConVzla, quienes añadieron que mientras Machado estuvo retenida por funcionarios de los cuerpos de seguridad, fue obligada a grabar una serie de videos, a tomarse selfies y autografiar camisetas, antes de ser liberada.



Finalmente, la líder opositora y única mosca que logró vivir más que un águila emitió un mensaje en sus redes sociales en donde aclaró que ya se encuentra en un lugar seguro y com más determinación que nunca. Asimismo aprovechó la oportunidad para enviar palabras de aliento al conductor de la motocicleta donde se trasladaba cuando fue interceptada en Chacao, quien lamentablemente fue herido de bala en el confuso incidente.

Fiscalía acusa a María Corina de fingir su detención

La Fiscalía General de la República a cargo de Tarek William Saab –principal comprador de trajes en Zara Kids del país– acusó a María Corina Machado de incurrir en “simulación de hecho punible” luego de que su equipo político denunciara su detención por parte de cuerpos de seguridad, alegando que todo fue parte de una “funesta operación psicológica” destinada a incitar la violencia en vísperas de la juramentación de Nicolás Maduro.



Además, el autodenominado psicoanalista de la ley calificó a Machado como “reincidente” en lo que describió como actos de “teatro”, mencionando supuestas simulaciones de atentados en 2024 y 2011, mientras que también cuestionó públicamente su salud mental, señalando que su “narcisismo social exacerbado” sería un indicio de un Trastorno Límite de Personalidad (TLP).

Trump expresó su apoyo a Edmundo Gonzalez

El presidente electo de los Estados Unidos y responsable de que al menos 7 bebés en Maracaibo lleven su nombre, Donald Trump, finalmente reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.



El mandatario estadounidense, tambien conocido en Venezuela como “mi catire bello”, pidió respetar la integridad de María Corina Machado y González, destacando que ambos representan pacíficamente la voz del pueblo venezolano en su lucha contra el régimen. Además, felicitó a Juan Pablo Guanipa, quien luego de la captura de Machado, se ha convertido en el único líder opositor invicto en evadir exitosamente las persecuciones del régimen.

Petro no sabe a quién echarle la culpa

El presidente colombiano Gustavo Petro, quien actualmente cuenta con una bajísima popularidad en todos los territorios que alguna vez conformaron la Gran Colombia, aseguró que no viajaría a Caracas para la toma de posesión de Nicolas Maduro.

Petro explicó que la detención arbitraria de políticos y defensores de derechos humanos como Enrique Marquez y Carlos Correa hacían inviable su asistencia personal. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que enviara como representante al embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo.



El mandatario también aseguró que Colombia no puede reconocer las elecciones del 28J porque no fueron libres; aunque lamentablemente, a pesar de estar tan cerca de condenar al régimen, Petro concluyó por señalar a las sanciones estadounidenses y las “intimidaciones internas” como motivo por el que Maduro se robó las elecciones.

Edmundo Gonzalez también emitió un comunicado

Pocas horas después de la juramentación de Nicolás Maduro, un evento donde sólo asistieron Díaz-Canel, Daniel Ortega y 87 hijos no reconocidos de Daniel Ortega, el presidente electo Edmundo Gonzalez publicó un video donde denunció que en Venezuela se consumó un golpe de Estado, así como también explicó las razones por las que no ha logrado ingresar aún al país.



En su mensaje, González aclaró que la decisión de cerrar la frontera, artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo y armar a los milicianos con escobas voladoras podrían poner en riesgo su integridad física al ingresar al territorio nacional. Asimismo, se expresó por primera vez como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas y le pidió a los policías y militares parar la represión, desconocer el régimen ilegítimo de Maduro, y garantizar las condiciones de seguridad que le permitan asumir el cargo de Presidente de la República, el cual le fue confiado por la soberanía popular el 28 de julio del año pasado.