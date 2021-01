¡MILAGRO! Compra en Marketplace sólo terminó en secuestro y no en descuartizamiento

Un milagro es un suceso extraordinario que se atribuye a la intervención de Dios, como una figura de la Virgen llorando sangre o un campeonato de Los Tiburones de La Guaira. Sin embargo, con toda propiedad podría llamársele milagro a lo ocurrido hoy en las inmediaciones del sector El Llanito, cuando el joven Ernesto Pinto intentó comprar un iPhone 12 nuevo por $50 a través de MarketPlace y terminó siendo nada más secuestrado por el vendedor, en vez de descuartizado, quemado y torturado con canciones de El Prieto.

Pinto, quien no vio nada sospechoso en un aviso de venta de iPhone bloqueados y buscados por el CICPC, nos contó todos los detalles de su negociación y posterior secuestro: “Bueno, antes de comenzar déjame darle de nuevo las gracias a Dios, a la Virgencita y a todos los Santos; yo no creía mucho pero la verdad es que esto que me pasó hoy fue un verdadero milagro. Yo estaba —como todos los días— buscando gangas por Internet, OLX, MercadoLibre, Instagram y Parler. Y de pronto conseguí un ofertón en MarketPlace y dije, aquí fue: un iPhone 12 a 50 dólares, que lo entregan en la entrada de las camioneticas de Petare con taxi pago y además una balacera del CICPC con el Coqui cerca, ¡eso es un negoción! Así que fui rapidito para el sitio, no fuera a ser que alguien se llevara esa ganga antes que yo, para darme cuenta en realidad que era un malandro que me quería secuestrar y blablabla, lo normal, típico martes venezolano. Al final —gracias Dios mío, ¡gracias!— me dejó en una cuneta de Guatire y no me descuartizó, ufff, de lo que me salvé. ¡He podido terminar en Charallave con un mosquero en la boca!” afirmó Pinto, mientras regresaba desnudo a su casa desnudo y a pie.