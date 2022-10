Gobierno exige a periodistas que no estorben con sus verdades

El día de ayer, Remigio Ceballos, ministro de Relaciones Interiores, ¿Justicia y Paz? exigió a los periodistas abstenerse de acercarse a Tejerías con su pretensión de informar. Ceballos fue enfático al exhortar a los periodistas a que no sigan estorbando al país con sus supuestas verdades y que mejor se dediquen a ser Community Manager.

“Compañeros, aquí no está pasando nada grave, todo está bajo absoluto control. No entiendo cuál es el alboroto”, aseguró el ministro, mientras le reclamaba a algunos damnificados por no recibirlo como le gusta, con un café guayoyo. “Bueno, si de verdad quieren ayudar, no vengan. Esa es la mejor ayuda que pueden dar. No estén informando nada, porque ese es nuestro trabajo. Aquí nadie va a estar haciendo campaña con la tragedia de nadie, salvo nosotros; así que no esperen que les demos acceso, ya estamos haciendo un trabajo muy bueno. Limítense a donar agua, ropa y alimentos, que de lo demás se encarga el Gobierno Bolivariano”, finalizó Ceballos mientras se quedaba con una lata de atún de las donaciones.