Cita que iba bien termina en desastre cuando chamo saca tarjeta del Banco de Venezuela

El fin de semana pintaba bien para Juan Martínez, joven que después de 2 años tratando de chancear por Twitter, Instagram, Facebook, Tinder, Grindr, LinkedIn y las Páginas Blancas estaba teniendo lo que no dudó en calificar como “una cita inolvidable” con Manuel Ferreira; pero la pena que pasó a la hora de pagar cuando sacó su tarjeta del Banco de Venezuela llena de cinta plástica, teipe y alambre hizo que el encuentro terminara en un verdadero desastre.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta el lugar de los hechos con una tarjeta de otro banco —tarjeta que demás está decir es suya, por supuesto— para ayudar a pagar la cuenta a Martínez: “Mano qué pena con el chamito, de verdad, cuando el mesonero me llama aparte y me dice ‘aquí esa tarjeta no pasa, ¿quién eres, un pensionado?’ me venía dando algo. Esa bicha está toda rota y remendada, pero eso no es mi culpa pues; bueno sí es un poco mi culpa, por no sacar tarjeta de otro banco antes. De paso intenté hacer un pago móvil y la página no abría. ¡Qué pálida! El chamo tuvo que pagar todo, cuando ya habíamos dicho que íbamos a medias; porque aquí te digo una vaina, eso era antes que uno ‘no, qué tal, yo pago’ como si uno fuera a deslumbrar a alguien con eso. Con esta peladera de bola cada quien que ponga lo suyo. ¡Me tuve que meter la lengua por ahí mismito! Qué lacreo que quedé mal fui yo. ¡Ahora el chamo ni me responde los Whatsapps!” finalizó Martínez mientras le agregaba a su biografía de Tinder “abstenerse haters del Banco de Venezuela”.