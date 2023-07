Fanáticas tiemblan de la emoción por escuchar nuevo disco de Taylor Swift exactamente idéntico al otro anterior

La famosa cantante de country, Taylor Swift, reestrenó su famoso álbum “Speak Now” (Taylor’s Version) en todas las plataformas digitales. Este relanzamiento dejó a sus millones de fanáticas y fanáticos alrededor del mundo y Guacara emocionados por recibir este material inédito que es totalmente igual al material lanzado en el 2010.

Nuestro pasante subpagado pudo recoger las declaraciones de Maria Valeria Martínez, una joven declarada como “swiftie” que odia a su ex según sus propias palabras: “O sea, brother, tu no sabes la emoción que genera cualquier cosa que haga Taylor, pues. Yo siempre me voy a sentir identificada con todo lo que haga, con ella hago terapia y me reencuentro a mi misma después de que me montan cachos y los perdono, pues. Además en este disco es mucho más personal, o sea, dice lo mismo que en el anterior disco, pero igual es obvio mucho más personal, es una obra completa donde todos los sentimientos de todas las mujeres del mundo quedan plasmados en obras de arte. Además para qué escuchar música nueva cuando podemos escuchar una y otra vez canciones sobre sus exes, eso es arte puro, la amo, es una reina”, aseguró Martínez mientras se disponía a escuchar un álbum completo de catorce canciones que obviamente ya se sabía de principio a fin.