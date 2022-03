Reunión tranquila termina en recuperación del Esequibo luego de que pana sacó botella de anís

Este viernes los trabajadores de la empresa “Marketing 100.0” se reunieron informalmente desde las 10 a.m. con un solo propósito: olvidarse de sus nombres y de las 300 entregas que tienen para el fin de semana. Pero todo tomó un giro para peor cuando Rodolfo Parra, anfitrión de la reunión, sacó una botella de anís. Al final de la jornada el grupo de amigos terminó recuperando el Esequibo.

A su regreso del Esequibo, territorio que conquistaron gracias a su Fiesta Power 2007 y a los espíritus etílicos que llegaron a nosotros como legado de los monjes cartujos, Parra conversó con nosotros sobre esta proeza: “Pues sí, chamo. Recuperamos esa mierda. Que nadie venga a decirle a eso “Zona en Reclamación” porque ya es nuestra otra vez. Todo comenzó porque alguien recordó que era una ladilla en tercer grado colorear los mapas con ese poco de rayas. Y así fue que decidimos ir a agarrarnos eso. Para que los chamos no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos. Y eso que no nos dio por echarle yogurt al anís, porque si eso pasa terminaremos recuperando hasta a Ucrania de Rusia. Somos chamos que dedicamos nuestro día a día a las redes sociales, a una creatividad y una cosa; pero después de esa botellita descubrimos que tenemos habilidades para recuperar lo que nos pertenece. ¡Voy a intentar aplicar esto para ver si la rata de Alejandro termina de pagarme la plata que me debe Alejandro! En fin. Gracias, Venezuela. Logramos lo que ningún Ejército había podido lograr; mucho bla bla blá y poca acción. ¡Aprendan lo que hace uno con un anisito encima!” finalizó Parra, mientras hacía una vaca con los panas para pagarle al gruero que trajo el Fiesta recalentado de vuelta a Caracas.