Maduro nombra a Jorge Rodríguez nuevo dirigente de la oposición venezolana

El día de hoy el mandatario nacional y super héroe favorito de absolutamente ningún niño, Nicolas Maduro, anunció la designación de un nuevo dirigente opositor. Aburrido de tanta incompetencia, corrupción y jalabolismo, el mandatario anunció que Jorge Rodriguez tomaría el cargo, puesto que considera haría un mejor papel fingiendo ser un opositor de verdad.

En medio de una cadena nacional de 3 días seguidos bailando salsa con Cilia, Maduro comentó: “Compatriotas y compatriotizas, ¿no les parece que al país le hace falta como emoción, ah? Es que esos opositores, ah, ya no son como los de antes que te hacían un paro petrolero, ah, una bailo-yoga-terapia feng shui en la fajardo hasta tumbarme, algo para uno no aburrirse, ah. Por eso he decidido, haciendo uso de mis poderes como mandatario nacional y concedidos a mí por la espada de Bolívar, que Jorge Rodriguez será nuevo dirigente de la oposición venezolana. Estoy seguro que nuestro compatrioto sí será capaz de inventarse algo, que sirva aunque sea para los memes ahí en el feisbuk, para unos tistoks, ah”, concluyó Maduro, mientras abría una arepa con la espada del Libertador para rellenarla con nutella y caraotas.