Chama le saca la publicidad de Yummy a su hallaca

Esta tarde Anabela Rondón se comió su primera hallaca del año en compañía de su familia. Sin embargo, se sorprendió al escuchar algo extraño en su plato navideño. Al escarbar entre pasas y guiso, logró descubrir que era una publicidad de Yummy la que causaba el ruido.

Rondón, quien se bajó la aplicación de Yummy solo para evitar más anuncios, nos contó más sobre el sorprendente hallazgo culinario-publicitario: “Marico —digo, chamo, perdón— yo estaba de lo más tranquila y emocionada por mi primer plato navideño así, completo; y cuando le empiezo a entrar a la hallaca me di cuenta que algo sonaba. Al principio pensé que era un celular o que la música de YouTube había sido interrumpida por un anuncio, pero no lograba detectar bien de dónde venía. Me hice la loca y cuando fui a comerme un pedazo de hallaca, me salió un papelito que decía que me bajara la app de Yummy. Y no es nada, ¡el papelito sonaba! ¡Sonaba, marico —chamo, perdón! No estaba rascada como para pensar que era algo en mi mente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Ni siquiera compré las hallacas por Yummy! Se las compré a un vecino del edificio, porque lo dijo como nueve veces por el chat del condominio. ¿Será que Yummy le pagó? No entiendo de verdad. Ya me bajé la aplicación, no entiendo porqué sigue el tormento”, finalizó la joven, quien luego encontró una publicidad de Kale Anders en su pan de jamón.