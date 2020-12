Camioneta da pérdida total tras chocar con durísimas nalgas de ciclista de delivery

En horas de la mañana de hoy se registró una colisión en la Avenida Francisco de Miranda entre una camioneta Toyota 4×4 y un ciclista de un servicio de delivery. El choque ocurrió luego de que el conductor de la camioneta siguiera de largo en un semáforo en rojo para estrellarse contra los glúteos del ciclista, dejando afortunadamente a todos ilesos, pero a la camioneta como pérdida total.

Hablamos con Carlos Eduardo Villamizar, conductor de la Toyota y egresado de la Universidad Metropolitana: “Bro, o sea, una pálida en verdad, ¡qué locura, brother! O sea, mira te voy a ser honesto: sí, me comí la luz. Pero es que por un segundo vi la luz roja y no sé por qué pensé en frenar, un microsegundo, me confundí; pero obviamente seguí adelante; tú sabes cómo están las cosas, a veces uno está apurado y listo. Equis, vi un ciclista pero como que no calculé bien el tiempo y el espacio y me lo llevé. Bueno, mejor dicho, él me llevó a mí. Y coño, fue duro, la camioneta me quedó pérdida total. Eso fue un buen coñazo que no esperaba: me saltó la bolsa de aire, se me rompieron los vidrios, se dobló el chasis, todo lo que se te puede pasar por la mente cuando te digo que fue un accidente chimbo, pues. O sea, como que sí fue mala mía. Debí esperar eso cuando vi las nalgas del ciclista unos microsegundos antes del choque. Bicho, eso es como un hierro de acero súper duro, así todo loco. El carro se me fue a la mierda. Por suerte no me pasó nada, máximo tengo un efecto latigazo, pero súper leve comparado a la camioneta, pues. Coño, qué ladilla”, dijo Villamizar, quien seguía buceándose al ciclista mientras hablaba con Tránsito.