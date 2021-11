Ante delitos de Alex Saab, Fiscalía emite orden de pollo a la broaster y una Coca-Cola

Este miércoles el Fiscal General, fisicoculturista y poeta, Tarek William Saab, recibió una gran cantidad de menciones en su red social Twitter sobre los delitos cometidos por Álex Saab. Sin saber cómo actuar, a último momento la fiscalía decidió emitir una orden de captura al pollo a la broaster con Coca-Cola que estaba en promoción en una app de delivery.

“Que Álex Saab esto, Álex Saab aquello, que sí es mi primo o no. ¡Harto me tienen! Tú no le preguntas a todos los Rodríguez si son familia de Delcy ¿o sí?”, fue parte de la declaración del fiscal Tarek William Saab, que mientras le quitaba la grasa al pollo con una servilleta traída de Dubai, también agregó: “Este pollo a la broaster cometió el delito de estar barato en la hora y en el lugar equivocado, de paso vino con su ensalada ralladita. ¿Cómo me iba a perder esto si solo me costó 5 dólaritos? En fin, dejen de preguntarme por Álex Saab, ya saben mi opinión al respecto, ese hombre es un santo, alimentó a mucha gente necesitada con arroz de gorgojos que de vez en cuando sabía a pasta”, finalizó Saab mientras le echaba proteína en polvo a la guasacaca del pollo.