Maduro adelanta la navidad porque se le van a vencer unos perniles que compró en el 2012

El principal promotor de la salsa rosada medicinal, Nicolás Maduro, usó su poder político y sus contactos con las altas cúpulas del Polo Norte para adelantar la navidad a noviembre y así aprovechar que no se vencieran unos perniles rusos que compró en el 2012, los cuales usará para manipular a la población como de costumbre.

En un discurso que dió por un micrófono Fisher Price que le trajo Santa el año pasado, Maduro dió el anuncio de los perniles para esta nueva navidad adelantada: “Yo ayer estaba hablando por Güasac (sic) con Santa, ¿verdac? Le dije que si no adelantaba navidad le iba a expropiar la fábrica y la iba a convertir en una arepera socialista, total que lo hizo y a cambio le devolví unos elfos que estaban capturados en la DGCIM de Boleíta. Pero esta decisión no es solo un capricho mío de merendar una hallaca con arequipe en noviembre sin que me juzguen, sino también para ‘regalar’ unos perniles que tengo en el freezer. Yo digo que si les quitamos el moho y se los damos a los colectivos nos echan una ayudita para que El Conde gane las primarias de la oposición”, aseguraba el presidente Nicolás Maduro mientras le quitaba la arepa del desayuno a un maestro para jugar Ultimate Frisbee.