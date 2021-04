Novios arrepentidos de contratar a la banda del Coqui para su boda

Rafaela y Rafael Rafalli, una pareja recién casada expresó anoche —durante su mismísima noche de boda— del arrepentimiento que sentían por haber contratado a la banda El Coqui para este gran evento. Los jóvenes aseguran que pensaban que se trataba una banda de música “malandra”; no de una banda de malandros.

Rafaela nos dejó entrever entre risas nerviosas el colapso que estaba sufriendo durante lo que debería haber sido la noche más importante de su vida: “O sea, no quiero decir nada malo por miedo a cualquier cosa ja ja ja, es chiste, ja ja ja, o no. Bueno, no era lo que me esperaba, te puedo decir eso con certeza. Yo no soy mucho de leer las noticias y tal porque de verdad que me abrumo mucho, y Rafa es igualito. Resulta que el otro día estaba hablando con unos amigos y me dijeron de la banda del Coqui, que es super peligrosa y tal. Pero o sea, yo pensé que era una bandita tipo Los Amigos Invisibles pero de la gente joven, ¿sabes? Cuando decían que eran súper malandros y agresivos de pana pensé que se referían a que hacían una música toda alternativa y tal, sabrosita para bailar, y como al parecer todo el mundo —menos los pacos— los anda buscando me imaginé que eran una banda mega solicitada. Y bueno, sí lo son, pero no en el sentido que me imaginaba yo, pues; apenas le abrieron la cabeza al tío Ignacio de un cachazo me di cuenta, pues. ¡Tan emocionada que estaba yo cuando me confirmaron que sí vendrían a la boda! Yo quería escuchar covers como de Frank Sinatra y esas cosas. Me tocó una salsa cabilla. Claro que me arrepiento un poco pero si lo digo en voz alta me da miedo que me pase algo”, le confesó la novia a nuestro pasante, quien mataba tigres como mesonero en esa fiesta hasta que le robaron la bandeja.