Vigilante se hace las uñas acrílicas para rayarte mejor la factura

Guariberto Hernández, vigilante del Supermercado PagueMásPorMenos de la Av. Casanova en la ciudad de Caracas, demostró ser un ejemplo de vocación a su trabajo de seguridad privada al ponerse un set de uñas acrílicas para rayar de manera óptima la factura de sus clientes y decir «sellado chico», de manera más profesional.

Hernández, profesional de la seguridad privada de supermercados y rematador de caballos en sus tiempos libres, habló de cómo perfeccionar sus rayadas de facturas lo llevó a hacerse las uñas de acrigel: «Mi pana, te voy a hablar claro, yo no me hice las uñas ni porque soy homosexual, ni nada de esas cosas raras antes de que me lo preguntes, me las hice porque ahora si es que esas facturas van a quedar rayadas finas. Nada de factura medio rayada chimba así como mordida por la uña, rayada bien como si fuese un Kino Táchira. Es más, ahora soy la envidia de todos los vigilantes del mercado, el pana Cabeza e’ Caja e’ Motor me la tiene montada diciéndome dizque el ‘Maniquiur’ pero yo no le paro a eso, yo toy’ simplemente haciendo mi trabajo», aseguró Hernández quién estaría pensando en hacerse perfumarse mejor para requisar con mayor gusto a los clientes.