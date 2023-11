Ciudadanos exigen que enchufados vuelvan a lavar dinero para arreglar la economía

Esta tarde cientos de ciudadanos salieron a las calles para protestar por los bajos salarios, el alto costo de vida y la reducción de carros de lujo en las calles de Caracas. Al mismo tiempo también exigieron que los enchufados del país vuelvan a lavar dinero para que mejore la economía y regrese la ilusión de que Venezuela puede prosperar por cuenta propia.

“Esta situación ya no se aguanta, liberen a los de PDVSA cripto para que se arregle este país” aseguró Freddy Gonzáles, quien trabaja como vigilante en un supermercado en Sábana Grande, “A mí antes me pagaban por pararme en la puerta del negocio a rayar facturas con la uña tras cercioran que estuviera todo correcto, pero coño ahora la vaina está tan arrecha que no tengo ni que revisar, una molécula de pollo es lo que compran. Así no se puede chico, necesitamos que vuelvan los enchufados y monten más bodegones cubiertos en oro, más karting con Ferraris, más vainas lujosas que el 99.99% de la población no puede pagar, pero que estén llenos de empleados con unos sueldos más o menitos sin hacer nada porque obviamente no hay clientes, y que luego las alcabalas matraquean a esos empleados, para que luego los policías gasten ese dinero matraqueado en una bodeguita normal, para que fluya ese lavado de dinero en la economía”, concluyó Gonzáles, mientras mostraba su tatuaje en honor a Tareck El Aissami en el pecho.