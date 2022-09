En días recientes, Venezuela estuvo en vilo debido a la desaparición de 16 personas que se extraviaron en el Páramo La Negra, donde se encontraban haciendo un retiro espiritual. Hoy trascendió que el grupo fue rescatado; sin embargo las autoridades los devolvieron de inmediato al páramo luego que escucharon a los religiosos decir “nos salvamos gracias a Dios”.

Conversamos con Arnold Gutiérrez, uno de los rescatistas que participaron en el operativo que encontró al grupo: “Nooo manito, yo tengo 10 días sin dormir buscando a esta gente, que se metieron a este páramo dique siguiendo a una mujer que aseguraba que el mundo se acababa en septiembre; todos pensábamos que estaban, tú sabes… sollados, pero bueno, uno es profesional y arriesgó la vida 10 días con sus noches buscándolos. Y ahí están, míralos vivitos y coleando, y de paso uno los rescata y en vez de agradecerte le dan las gracias es a Dios. No, papaíto, suerte. Vayan a su páramo otra vez. No me interesa. ¡Cuerda de ingratos!” aseguró Gutiérrez, mientras uno de los integrantes del grupo lo incitaba a unirse al culto: “que su Dios los venga a buscar y pase frío 10 días en ese páramo durmiendo en una carpa y comiendo de una lata y que los lleve a su casa, pues. ¡Dizque retiro espiritual, no juegue! Así digo yo cuando debo una plata y me pierdo un mes entero, hasta cambio de chip para que nadie me consiga”, finalizó Gutiérrez mientras le comentaba a uno de los religiosos que regresaría al páramo a rescatarlo solo si le daba una propiedad a su nombre.