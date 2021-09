Joven endeuda a 3 generaciones de su familia al pedir omeprazol en una clínica

Carlos Barrios, un joven de 26 años que fue hoy al Centro Clínico del Este “Clínicas del Este” a pedir un omeprazol porque la pasta con carne molida, pesto y tabule le dio un poquito de reflujo, endeudó sin saber a 3 generaciones de su familia por los altos costos de la atención médica en ese luga

Enviamos a nuestro pasante subpagado con las instrucciones precisa de llegar hasta el estacionamiento de la clínica —no lo hicimos entrar, no vaya a ser que también se endeude él por tres generaciones y tengan que venir sus improbables hijos a ser pasantías con nosotros— a conversar con el joven Carlos y obtener sus impresiones sobre lo sucedido: “Pude haber pedido esa pastilla por Farmatodo, pero no quería pagar el delivery por lambucio, por eso me dirigí a la clínica esta del Este a pedir un omeprazol, yo creo que lo que me cayó un poco mal fue el agua después del plato de pasta con tabule, ¡vaya usted a saber con qué harán ese hielo! La cagué. Pensé que un omeprazol no se le cobra a nadie, es como el equivalente a un vaso de agua en una clínica, pero me confundí. Me dieron una factura de $45.000 dizque porque el omeprazol viene importado de Nordelta. No sé cómo haremos para pagar esto, yo no estoy tan bonito como para un OnlyFans y para GoFundMe menos, quién me va a querer ayudar por UN omeprazol, hay causas más importantes, pero ni modo, será vender el golden retriever en $2.000 e hipotecar la casa… que tampoco es nuestra”, finalizó Barrios mientras lloraba porque recordó que le quedaba omeprazol en su casa.