Por primera vez en la historia tú tienes más dinero que Tareck El Aissami

Al igual que una tía rascada bailando “Dale Maraca”, la vida da muchas vueltas y en un plot twist que nos dejó rascándonos la cabeza, tú, sí, tú, el que está leyendo esto, ahora tienes mucho más dinero que el exministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami. Este inexplicable evento se debería a su detención por estar involucrado en la trama de corrupción PDVSA-Crypto, lo que ha dejado de momento, un saldo en tu cuenta mucho mayor al de la del exjerarca del chavismo, una huelga de tusi en Los Roques y algunos enchufados ondeando sus palas de pádel a media asta.

Hasta el momento esto es un hecho sin precedentes, no importa si tú, que estás leyendo esto en eres community manager, maestro o vendedor de foto de tus pies, lo más probable es que hoy tengas mucho más dinero que la persona que en algún momento amasó una fortuna incalculable en base a unos entramados que incluían cosas muy oscuras como prepagos y otras cosas que no vamos a mencionar porque son tan peligrosas como una arepa de huevo de codorniz y pernil a las 3am. Cada vez que te quedes sin luz, agua, internet o incluso ganas de vivir, recuerda que en este momento El Aissami no sólo está en una situación parecida, sino tal vez peor, porque seguramente lo están obligando a ver Bolívar: Hombre de las Dificultades mientras tú todavía tienes la posibilidad de cruzar el Darién y conseguir un mejor futuro con la ayuda de tu primo en Texas.