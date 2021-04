Enchufado pide menú degustación de vacunas en el Humboldt

Durante un almuerzo casual realizado esta tarde en el Hotel Humboldt, en Caracas, Enrique Pabaroti, enchufado reconocido por sus guisos altamente sospechosos, pidió de entrada una degustación de todas las vacunas contra el coronavirus, un plato que dejó por la mitad y que no compartió con nadie.

Gracias a unos videos de TikTok que casualmente grababa una de las muchachas que acompañaba a Pabaroti, es que podemos ofrecerle una transcripción del monólogo de este célebre enchufado, mientras conversaba con el mesonero que atendía su mesa: “Todo el mundo en este país es un hipócrita, tigre. Aquí a todos les gusta la plata pero si la tienen ellos; si la tiene uno entonces uno es un coñoemadre y un enchufado de mierda. Yo si no me caigo a pajas: a mí me gusta la plata que jode. Y me gusta gastármela en lo que a mí me da la gana. Porque nadie se ha tenido que joder como me he jodido yo por ganarme esas comisiones y esos contratos y esos guisos. ¡Tú no sabes todos las cenas que me ha tocado brindar y todos los whiskies que me he tenido que tomar! Entonces no me jodas. Si yo quiero pedirme un tartar de atún y un plato de diferentes vacunas del mundo, lo haré. ‘Ay pero nosotros no tenemos vacuna, ni los médicos, ni los enfermeros, Dios mío, qué injusto’. Eso no es problema mío. Eso no es peo mío. Yo quiero tomarme un sorbito de la Pfizer, un traguito de la Johnson & Johnson y catar la Moderna sin que nadie me moleste ni me haga sentir mal, ¿me explico? Entonces tráigame la degustación de vacunas que pa’ eso hay real”, le instruyó Pabaroti a su mesonero de confianza, quien luego no recibió ni un dólar de propina al traer una factura de 15.000 dólares.