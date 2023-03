HERMOSO: Relación se mantiene estable porque uno hace el pedido y el otro busca el delivery

El amor para algunos puede ser un trabajo de todos los días, un experto que se hace llamar ‘El Bambino’ afirma que es una magia, una simple fantasía. Sin embargo, las relaciones de pareja necesitan de mucha comunicación y cooperación activa para mantenerse en el tiempo, como es el caso de Marta y Alberto, un matrimonio que se mantiene en pie gracias a que Marta es quién hace la compra por PedidosYa y su esposo, Alberto, es quién baja a recibir la orden.

“Mira, nosotros la pasamos nefasto por varios meses, o sea, no nos entendíamos como pareja y la verdad que casi se acaba nuestra relación por malentendidos comunes como que Alberto le daba like a todas las fotos de una chama, pues. Eso cambió hasta que yo decidí hacerme cargo de hacer los pedidos del desayuno, almuerzo y cena, ahí nos dimos cuenta que las peleas por la indecisión de comer hamburguesa o pizza no nos ayudaba a crecer desde el amor y además pasábamos demasiadas horas para terminar pidiendo lo mismo de siempre, pues. Desde que yo me encargo de elegir la comida todo ha sido super, cuando me llama el señor repartidor, me encargo de decirle la dirección de nuestra casa y además le digo de verdad orgullosamente que va bajando MI ESPOSO. El se pone sus crocs y baja relajado a recibir nuestra comida, lo mejor es que siempre llega el delivery del postre al mismo tiempo porque ya lo tengo todo calculado,” finalizó Marta mientras le pedía a nuestro pasante subpagado que se retirara porque iba a hacer el amor desenfrenadamente con su marido.