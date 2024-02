Joven sale a manejar con equipo de grabación de 18 personas para evitar matraqueos

En los últimos años se ha generalizado la idea de que nada ahuyenta más a un policía que el trabajo honesto, excepto un teléfono que grabe sus extorsiones. Por ello, Carlos Figuera, harto de los intentos de matraqueo en cada alcabala, contrató un equipo de grabación de 18 personas para que lo acompañen cada vez que salga a manejar, logrando finalmente que lo dejen en paz.

Nuestro pasante subpagado entrevistó a Figuera para que nos contara más detalles de la ingeniosa técnica que evita pagar 20 dólares por alcabala: “Chamo, todo este plan de contratar a todo el equipo de grabación de Vitrinas nació porque estaba desesperado, realmente ya no sabía qué hacer. Los pacos cuando te ven que tienes todos los papeles en regla te empiezan a pedir factura hasta del corte de pelo. Pero una vez en una alcabala saqué el teléfono para revisar una vaina y el policía pensó que lo estaba grabando, entonces se asustó y se hizo el muerto en el piso, así con las patas arriba y todo. Ahí fue cuando se me ocurrió el plan, me puse a sacar cuentas y me salía más barato pagarle a toda este gente que la plata, los teléfonos y los almuerzos que me quitaba la PNB en cada alcabala”, explicó Figuera, mientras nuestro pasante le preguntaba si le podía dar alguito para el pasaje de regreso.