El tribunal sopotesentécimo primero de Caracas, mediante sentencia º666 en jurisdicción del juez Carlos Heriberto de Las Rosas le adjudicó la propiedad de tu vida a Diosdado Cabello, conocido político y fan número uno del deathcore metal acústico. Cabello, ahora legalmente tiene control sobre tus pensamientos, tus sentimientos, tu cuerpo, tu colección de Bratz y el resto de tus pertenencias, sí, incluyendo ese tatuaje oculto en la espalda baja.

Como nuestro pasante no pasó del primer semestre de derecho, contactamos al abogado Fermín Lozada, quién te explicará los detalles de esta sentencia y luego te pasará la factura a tu correo: “Mira, hermanito, como diría Feid, ahora Diosdado de tu culito tiene los papeles, porque al pensar algo en contra de la dictadura automáticamente perdiste tu derecho a opinar, vivir y existir. Con tus acciones has perjudicado emocionalmente al señor Diosdado, a quién por tu culpa ya ni siquiera los baños matutinos de Dom Perignon le suben el ánimo, y la única forma de compensarlo por los daños psicológicos que le causaste es ser de él. Sí, sabemos que la esclavitud no es legal ¿pero qué vas a hacer? ¿denunciar ante la ONU? Lo máximo que vas a lograr va a ser un contundente comunicado con el que Diosdado se va a limpiar el culo, así que mejor vete acostumbrando y ponte este collar de perro y el bozal”, fueron las palabras de Lozada, mientras recibía una orden de fiscalía por nombrar a Cabello más de 3 veces.