Maduro monta concierto de Aran One para dispersar manifestaciones

En acto que ha sido catalogado como vil, cruel y despiadado por diferentes organizaciones de derechos humanos, este jueves el gobierno de Nicolás Maduro ordenó reprimir inhumanamente las multitudinarias manifestaciones en su contra montando un concierto gratuito del ¿reconocido? ¿artista? ¿musical? Aran One en la ciudad de Caracas.

Así lo anunció el líder del chavismo durante su más reciente cadena nacional, mientras se comía un pote de palos santos como si fueran Pirulin: “He ordenado, de manera inmediata, dispersar todas las protestas fascistas, imperialistas y Dannyoceanistas de la capital con un concierto donde vamos a poner a cantar al artista favorito de Jaua, Aran One, para que le reviente los tímpanos a todos esos opositores y traidores a la patria. Y no se crean que las otras ciudades se salvaron, porque la Guardia Nacional Bolivariana tiene orden directa de lanzar corneticas JBL con canciones de La Melodía Perfecta a full volumen contra todo el que se ponga cómico en contra de la revolución. Y a todos los detenidos los vamos a poner a escuchar los poemas de Tarek en voz alta, ¿ah? A ver si se la siguen dando de valientes”, confirmó Maduro, quien amenazó con sacar a Paul Gillman de madrugada si las manifestaciones no se calmaban.