Camilo le echa 5 gotas de agua al pipí de Evaluna

Recientemente salió a la luz pública que la ex del cantante Nicky Jam echaba 5 gotas de orina en la comida de su expareja, esto en una especie de ritual de brujería para recuperar su amor, sin embargo, este no es el único caso de famosos que han sido hechizados. El colombiano Camilo Echeverry, por decisión propia, bebe las micciones de su amada para mantener viva la llama, pero recientemente decidió diluirlas con 5 gotas de agua ¿acaso está muriendo el amor?

Camilo es un ejemplo de compromiso, y aunque nos tiene acostumbrados a muestras de amor absoluto por su cónyuge, esta semana decidió diluir un poco el brebaje que los mantiene unidos: “Mi amor por ella no se ha esfumado, pero ya estoy harto de beberme ese amarre todas las mañanas. Yo sé que la idea fue mía, pero es que ni azúcar le pongo y quiero cambiar un poco la rutina, así que decidí ponerle un poquito de agua al brebaje mágico, eso me lo enseñó la ex de Nicky Jam, diluir 5 gotas de agua en su orina para amarla intensamente siempre ¿o era al revés?”, concluyó el colombiano antes de desnucar una gallina para beber su sangre en nombre del amor.