VENEZUELA SE DESARREGLÓ: Roque Valero anuncia concierto en Caracas

Para nadie es un secreto que de la noche a la mañana una ola de conciertos se han venido realizando en la ciudad de Caracas. Esta reactivación de la movida cultural tuvo, sin embargo, su lado negativo: lamentablemente el cantante Roque Valero abandonó el retiro forzoso al que la pandemia lo tenía sometido y decidió realizar un concierto en el Hotel Humboldt para el próximo 29 de noviembre. A pesar de que las entradas son gratis, actualmente, ni su familia, ni Omar Acedo han reservado una sola mesa.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a subir El Ávila —a pie, para que se ejercitara y para ahorrarnos una platica— y así poder realizar esta nota de prensa. En el mismo Hotel Humboldt pudo entrevistar a uno de los organizadores del evento, Juan Escalona: “Hay 25 mesas disponibles para el evento, daremos ron y comida gratis, lo único que tiene que hacer la gente es llamar y reservar su mesa, pero nadie lo ha hecho. Supongo que todavía no se le ha dado tanta promoción. O sea, solo instalaron 340 vallas en toda Caracas, pero de seguro la gente no sabe cómo llamar. ¡Debe ser eso! A mí Roque me dijo que podía traer a mi familia pero ellos tampoco quieren venir, digo, no pueden venir, porque tienen una ocasión súper importante, este, un bautizo, creo que era. O no, es un compartir para celebrar un divorcio, sí, ya me acordé. Entonces ellos no pueden venir”, finalizó Escalona mientras proponía rifar 10 Fortuner a los que fueran al concierto a ver si lograba atraer al menos a 9 incautos.