Cines Unidos se sincera y abre función de Eternals con camas matrimoniales

La cadena de salas de cine, Cines Unidos, anunció funciones especiales para la nueva película de Marvel: Eternals que contarán con una cama matrimonial para cuando la gente se aburra —es decir, al minuto 3— puedan utilizar ese tiempo para hacer el amor románticamente. La cadena asegura que es más barato y salubre que un motel.

María María y María de Los Angeles IV, una pareja que fue a ver Eternals compartieron su review sobre la película: “Mira, le doy un 10 a esta sala, el frío está perfecto, te dan una sábana de pokémon para que te arropes, no te dicen nada si estás besando a tu pareja y las cotufas estaban buenísimas. ¿La película? Una mierda, pero quién ve películas de Marvel en estos días, nadie. Yo lo que quiero es tiempo de calidad y qué mejor tiempo de calidad que estar en una camita encucharao. Eso sí, la cosa se puso rara en un momento porque había una pareja swinger en la sala que querían con nosotras y yo no vale, qué es, echa pa’ allá, aunque con un traguito de ron me lo pensaba”, finalizó María María mientras repetía la función de Eternals porque le quedaron “cosas por ver”.